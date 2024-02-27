منها شرب الحليب.. 4 عادات بسيطة تساعدك في التخلص من حرقة المعدة

من الممكن علاج الحالات الخفيفة من حرقة المعدة في المنزل، فقد تساعد بعض العلاجات في تخفيف هذا العرض عند حدوثه وقد تساعد في منع حدوثه على الإطلاق، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي قد توفر الراحة.

رفع الرأس أثناء النوم

ينصح المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، بالانتظار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الوجبة قبل الاستلقاء.

النوم مع رفع رأسك قد يساعد أيضًا في تجنب حرقة المعدة، يمكن أن يساعد رفع الرأس بمقدار 6 بوصات أعلى من المعدة في منع الطعام من الانتقال إلى أعلى المرىء، ويمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام وسادة إسفينية أسفل المرتبة، أو استخدام الكتل أو الطوب لرفع أرجل السرير عند رأس السرير، قد لا يكون استخدام الوسائد الإضافية فعالًا لأنه من السهل الانزلاق منها أثناء الليل.

مضغ العلكة

قد يكون مضغ العلكة طريقة سهلة للمساعدة في تخفيف الحالات الخفيفة من حرقة المعدة، عندما يمضغ الشخص العلكة، يتم إنتاج اللعاب، فيحتوي اللعاب على إنزيمات تجعله قلويًا قليلًا، عندما يتم ابتلاع اللعاب، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل حرقة المعدة، كما توضح جمعية الجهاز الهضمي، فقد وجدت أن مضغ العلكة الخالية من السكر لمدة 30 دقيقة بعد تناول الطعام يمكن أن يقلل من الارتجاع، وهو سبب شائع لحرقة المعدة.

تجنب الأطعمة المحفزة

قد يجد بعض الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة ، أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور أعراضهم أو تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

يقول أنه في بعض الحالات، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بتقليل تناول هذه الأطعمة أو تجنبها تمامًا.

تشمل الأطعمة التي تم تحديدها كمحفزات محتملة ما يلي:

طعام حار

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون

نعناع

قهوة

شوكولاتة

الكحول

الحمضيات

طماطم

شرب الحليب

قد يساعد شرب كوب من الحليب البارد في تخفيف أعراض حرقة المعدة، لكن الآراء حول هذا الأمر متضاربة.