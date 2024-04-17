الأربعاء 17 أبريل 2024
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خطوات استعلام بالرقم القومى "تكافل وكرامة" 2024 شهر إبريل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يواصل الكثير من الأشخاص البحث عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل حيث يتطلع المستفيدين لمعرفة كافة التفاصيل حول معاش "تكافل وكرامة" وموعد صرفه وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم.

 

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل

يمكن للمواطنين الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 شهر إبريل عبر اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 عبر الرابط المتاح هنا.

  • أدخل الرقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.
  • انقر على أيقونة "استعلام".
  • ستظهر نتيجة الاستعلام لك.
  • إذا لزم الأمر، قم بإدخال اسمك ورقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بك.
  • حدد نوع البطاقة (تكافل أو كرامة).
  • حدد حالة البطاقة (سارية / تجميد / إيقاف).
  • في حالة إيقاف البطاقة، سيتم توضيح السبب، أما إذا كانت البطاقة سارية، فسيتم عرض المبلغ المستحق لك كمواطن.

 

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن عبر موقعها الرسمي عن الشروط الواجب توافرها للحصول على معاش  تكافل وكرامة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:

  • عدم عمل المتقدم بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه.
  • عدم استلام المتقدم للمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إبريل 2024 أي معاش تأميني.
  • وجود أبناء في الأسرة المتقدمة يتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا ويكونون في مراحل تعليم مختلفة.
  • عدم تجاوز أفراد المتقدمين للمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إبريل 2024 عمر 65 عامًا، أو وجود مرض يمنعهم من العمل أو يقلل من قدرتهم على العمل مع إثبات ذلك بفحص طبي، ويشمل هذا الشرط اليتامى الذين لا يتلقون رعاية من الوالدين وإنما من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

للمرأة المُتزوجة.. الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مباشرة.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

يتطلب تقديم طلب للحصول على معاش تكافل وكرامة لعام 2024 تقديم الوثائق التالية:

  • صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للأفراد الذين تجاوزوا سن 18 عامًا.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجدت.
  • شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة.
  • بطاقة التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسي للأطفال في الفترة العمرية من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للطلاب الجامعيين.
  • كشف الإعاقة من اللجان الطبية.
  • شهادة وفاة الزوج أو الزوجة إن وجدت.
  • شهادة الهجرة أو وثائق تثبت الانفصال.
  • إقرار الوصاية للأيتام إن وجدت.
  • شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم إن وجدت.
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