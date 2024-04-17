خطوات استعلام بالرقم القومى "تكافل وكرامة" 2024 شهر إبريل

عدم تجاوز أفراد المتقدمين للمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي إبريل 2024 عمر 65 عامًا، أو وجود مرض يمنعهم من العمل أو يقلل من قدرتهم على العمل مع إثبات ذلك بفحص طبي، ويشمل هذا الشرط اليتامى الذين لا يتلقون رعاية من الوالدين وإنما من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.