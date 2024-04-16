رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للتيسير على المواطنين المتقدمين للاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية ومعرفة موقف الطلبات المقدمة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الشئون الاجتماعية.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

ويرصد "الدستور" رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام وتقديم شكوى إلكترونيًا، في حالة رفض طلب صرف المعاش أو إيقافه في حالة انتفاء أسباب التسجيل.

وتمر مرحلة الاستعلام عن تكافل وكرامة بعد خطوات نستعرض عبر السطور التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الخطوة التالية، تضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.

وبعد ذلك أدخل بيانات المتقدم الراغب في الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة أو المنتفع منه.

اختر المحافظة التابع إليها ثم حدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع إليه.

الضغط على أيقونة استعلام لمعرفة نتيجة الطلب.

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفي حالة رفض طلب الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي أو إيقاف صرفه، يمكن الاعتراض عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اضغط على أيقونة تسجيل شكوى من واجهة الموقع بجانب أيقونة الاستعلام.

أدخل البيانات الخاصة بك والمتمثلة في الاسم والعنوان ورقم الهاتف المحمول ومديرية التضامن الاجتماعي التابع إليها ثم الإدارة الاجتماعية.

ستظهر أمامك خانة لكتابة الشكوى الخاصة بك، اشرح سبب اعتراضك وأرفق المستندات التي تدعم موقفك في حالة توافرها.

بعد الانتهاء من كتابة شكوتك، اضغط على أيقونة إرسال.

وفي النهاية، يمكنك الضغط على أيقونة طباعة الشكوى لطباعتها في حالة رغبتك في ذلك.

رقم شكاوى تكافل وكرامة الموحد

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رقم شكاوى لبرنامج تكافل وكرامة موحد، يمكن الاتصال وتقديم التظلمات والشكاوى هاتفيًا عبر رقم "19680".

ويمكن تقديم الشكوى عبر البريد الإلكتروني: "[email protected]".

قد يهمك..

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

رابط الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة وقيمة المعاش

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي لجميع المواطنين المستحقين

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024