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مصر

بطريقة مباشرة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

لا يزال رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي محل بحث مستمر من قطاع كبير من المصريين الراغبين في الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل في مصر.

 

الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 

ويحرص كثير من المتقدمين للاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي بشكل دوري للتأكد من استحقاق الدعم النقدي للشهر المقبل للصرف، حيث يتم صرف معاش تكافل وكرامة شهريًا بداية من اليوم الخامس عشر.

"أون لاين".. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

التضامن تحدد الاستعلام عن الدعم.. وتبدأ صرف "تكافل وكرامة" غدًا

آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

ويرصد "الدستور" آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة التي فعلتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين للاستفسار إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى وحدات الشئون الاجتماعية والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات.

  • وتبدأ أولى خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • وفي الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • وبعد ذلك يختار المواطن أيقونة الاستعلام.
  • إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة، والمكون من 14 رقمًا.
  • بعد ذلك ستظهر على الفور نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض.
  • ستظهر قيمة الرصيد المتاح في حالة القبول، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

 

أوراق الاشتراك في معاش تكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي أوراق الاشتراك في معاش تكافل وكرامة الواجب تقديمها لقبول طلبات التسجيل، من بينها:-

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صور شهادات ميلاد.
  • وثائق تثبت الطلاق أو الزواج.
  • شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.
  • إيصالات استهلاك كهرباء وغيرها.

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