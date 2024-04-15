الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للمرأة المتزوجة، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 للمرأة المتزوجة

يمكن للمرأة المتزوجة الاستعلام عن الاسماء الجدد فى برنامج تكافل وكرامة من خلال أتباع الخطوات التالية :

أولأً: تسجيل الدخول على رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 “بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيًا: إدخال الرقم القومي للسيدة المتزوجة صاحبة طلب الاستعلام عن المعاش الخاص بها

ثالثا: الضغط على أيقونة " الاستعلام"

رابعًا: تظهر نتيجة الاستعلام عن المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر سبب الرفض

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدد من الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة 2024، تتمثل فيما يلي

استيفاء جميع مستندات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة

يجب أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المعروضة

عدم الحصول علي أي دخل شهري ثابت أو أي معاش تأميني أو مساعدة شهرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

طريقة طريقة الاستعلام عن حالة معاش تكافل وكرامة 2024، وهي كالآتي

هناك خطوات لابد من اتباعها للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالى:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط

كتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص لذلك

الضغط على أيقونة "استعلام"

تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن

إدخال الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام

تحديد حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف)

في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب

في حال البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن