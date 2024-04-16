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مصر

بوابة الاستعلام والشكاوى..

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024 بالرقم القومي، للمتقدمين الراغبين في الحصول على المعاش الشهري من البرنامج، ممن تنطبق عليهم شروط التسجيل، وعلى رأسهم الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر إبريل

واتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة آليات يمكن من خلالها الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة لشهر إبريل 2024 من أبرزها عبر تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي من هـــــــــنا، ثم اتباع الخطوات التالية:-

  • الضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
  • اختيار أيقونة "المواطن" من القائمة المنسدلة.
  • تسجيل الرقم القومي الخاصة بالمواطن الراغب في الاستعلام عن اسمه.
  • ستظهر نتيجة طلب الاستعلام على الشاشة أمامك إما بالقبول وأنك ضمن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة مع توضيح المبلغ المُستحق لك.
  • وفي حال عدم قبولك ضمن المستفيدين، ستظهر لك رسالة توضح سبب الرفض.

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

للمرأة المُتزوجة.. الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مباشرة.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

بطريقة مباشرة.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

بوابة الاستعلام والشكاوى تكافل وكرامة

وأتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة تقديم الشكاوى في حالة رفض طلبات التسجيل في البرامج أو إيقاف صرفه، رغم تأكد المواطن من أحقيته للاشتراك وصرف المعاش.

ويمكن تقديم الشكوى والتظلم من نتيجة الطلب من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من هــــــنا.

خطوات تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

وفي حالة الرغبة في تقديم تظلم من النتيجة أو اعتراض يمكن تسجيل الدخول من الرابط أعلاه، ثم الضغط على أيقونة الشكاوى واتباع ما يلي من خطوات:-

  • كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا الخاص بالمواطن المستفيد أو المتقدم بالطلب الاشتراك في البرنامج.
  • وبعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والعنوان ورقم الهاتف المحمول ومديرية التضامن الاجتماعي التابع إليها ثم الإدارة الاجتماعية.
  • كتابة الشكوى الراغب في تقدميها في الخانة الظاهرة أمامك.
  • وفي حالة توافر مستندات تدعم موقفك ارفقها مع الطلب.
  • اضغط على أيقونة إرسال بعد الانتهاء من كتابة شكوتك.
  • ويمكنك الضغط على أيقونة طباعة الشكوى لطباعتها في حالة رغبتك في ذلك.

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