الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس غدا الأربعاء.. "الأرصاد" تحذر من الموجة الحارة وموعد انكسارها

الموجة الحارة
الموجة الحارة

يتابع الكثير من المواطنين حالة الطقس في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال اليوم حيث كشفت الأرصاد عن استمرار الموجة الحارة خلال اليومين المقبلين على نطاق واسع وتكون ذروتها غدا الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024  حيث من المتوقع أن تسجل درجات حرارة كبيرة في معظم المناطق.

حالة الطقس غدا الأربعاء 24 ابريل 2024

وتتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 24 أبريل الجاري شديد الحرارة نهارا في جميع أنحاء البلاد، في مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليلًا، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية كما تتوقع هبوب رياح نشطة، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الغربية للبلاد والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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بالتزامن مع الحرارة.. 5 نصائح لارتداء الملابس فى الطقس الحار

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موعد انكسار الموجة الحارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 إلى 7 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فضلًا عن سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد بالإضافة إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة الطقس في مصر اليوم الأثنين وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

درجات الحرارة على مناطق الجمهورية غدا

المنطقةدرجة الحرارة العظمىدرجة الحرارة الصغرىالرياح
القاهرة الكبرى والوجه البحري4129مثيرة للرمال والأتربة (نشطة 30 كم/س)
السواحل الشمالية الغربية3018مثيرة للرمال والأتربة غربًا (نشطة 34 كم/س)
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء4025معتدلة (26 كم/س)
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر3827معتدلة (22 كم/س)
شمال الصعيد4229مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة (نشطة 30 كم/س)
جنوب الصعيد4230معتدلة (18 كم/س)

الأرصاد: غدًا ذروة الموجة الحارة لتصل بالقاهرة الكبرى لـ41 درجة مئوية

درجة الحرارة تتجاوز الـ40.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

نصائح للمواطنين بخصوص الطقس

وقدمت الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بخصوص الحماية من مخاطر ارتفاغ درجات الحرارى حيث ينبغي على المواطنين أن يأخذوا بعض التدابير الضرورية خلال هذه الفترة، حيث يجب عليهم شرب السوائل بكثرة وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة كما ينصح بارتداء غطاء للرأس للوقاية من أشعة الشمس، بالإضافة إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وفاتحة اللون لحماية البشرة من تأثيرات الحرارة الضارة.

 

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الأرصاد تنصح المواطنين بعدم تخفيف الملابس 

حالة الطقس حالة الطقس غدا الأربعاء موعد انكسار الموجة الحارة الأرصاد درجات الحرارة

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

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