بالتزامن مع الحرارة.. 5 نصائح لارتداء الملابس فى الطقس الحار

بالتزامن مع الأجواء الحارة هذه الأيام، يبحث العديد من المواطنين عن نصائح لارتداء الملابس في الأجواء الحارة. ويقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز النصائح لارتداء الملابس في الطقس الحار.

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1- اختيار الملابس المصنوعة من القطن أو الكتان أو الجيرسي

يجب عليك اختيار الأقمشة المصنوعة من الكتان، حيث يجب الالتزام بقميص قطني أو كتان أو جيرسي، أما بالنسبة للنساء فعليهن ارتداء فستان أو بلوزة وبنطال قطني.

2- ارتداء الأقمشة ذات الألوان الفاتحة

عند اختيار الملابس الصيفية يفضل الابتعاد عن الألوان الداكنة والجريئة، ومن الأنسب ارتداء اللون الأبيض أو البيج أو الرمادي وهى الألوان التي لا تمتص أشعة الشمس على عكس الألوان الداكنة، مما يجعلها مثالية للأيام الحارة، أما بالنسبة للبناطيل فمن الضروري التخلص من الجينز الأسود الضيق وارتداء بنطلون أبيض من الكتان، مع الوضع في الاعتبار أن الملابس البيضاء تعكس أشعة الشمس انعكاسًا كليًا.

3- تجنب الملابس المصنوعة من البوليستر أو النايلون أو الأكريليك

جميع أنواع الملابس المصنوعة من البوليستر تحبس الحرارة وتتسبب في التعرق أكثر، لذا يستحسن الابتعاد عن الأقمشة غير القابلة للتنفس لتجنب بقع العرق ولتكون أكثر راحة وذلك إلى جانب الابتعاد أيضًا عن الأقمشة الشتوية مثل الرايون والصوف.

4- ارتداء نظارات شمسية

لحماية العينين من أشعة الشمس، لا يفضل النزول دون النظارات الشمسية، فلا يقتصر الأمر على أن النظارات الشمسية فائقة الأناقة فحسب، بل إنها تحمي العينين أيضًا من أشعة الشمس الضارة والتحقق من أن نظارتك الشمسية تتمتع بحماية من الأشعة فوق البنفسجية وإلا فلن يتم الحماية اللازمة من أشعة الشمس.

5- ارتداء القبعات

يمكن أن تكون القبعات أفضل صديق في الطقس الحار، فالقبعات ذات الحواف رائعة للبقاء هادئًا لأنها تساعد على إبعاد الشمس عن الوجه عند المشي لمسافات طويلة.