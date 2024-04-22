الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

البحوث الزراعية تكشف أضرار الطقس على المحاصيل.. وتحذر من فعل هذا الأمر

الطقس
الطقس

كشف الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، تأثير التطرف المناخي، على المحاصيل الزراعية، وكيفية تقليل تلك الآثار.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية  في مثل هذا الوقت من السنة، أمر نادرا ما يحدث، وهذع فترة حرجة للزراعات، حيث يقترب محصول القمح من الحصاد، والفاكهة معظمها في فترة التزييل والعقد وتساقط أزهار، وانتشار أمراض وحشرات، لذا تكثف الوزارة جهودها وتصدر توصيات للمزارعين بالاهتمام بالري وعدم رش المبيدات والأسمدة حتى لا تتسبب في احتراق الأوراق.

ولفت إلى أن العالم كله يشهد التطرف المناخي، ورأى ما حدث في الإمارات والسعودية واليمن وباكستان وأوروبا، وحرائق الغابات والسيول.

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درجات الحرارة ا المحاصيل الزراعية التطرف المناخي حرائق الغابات والسيول الغابات

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