درجة الحرارة 40.. "الأرصاد" تكشف موعد ذروة ونهاية الموجة الحارة

تحدث د.محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والتوقعات بارتفاعات درجات الحرارة الفترة المقبلة لتصل إلى 40 درجة مئوية.

وقال شاهين، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "عادي في هذا الوقت إحنا في فصل الربيع" مشيرًا إلى أن الربيع في مصر يتم خلاله تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار العام كله.

أضاف أن مصر على أبواب موجة شديدة الحرارة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة وصلت 33 درجة، وغدًا متوقع أن تكون بين 38 و39 درجة في الظل لأن الموجة شديدة الحرارة.

كما نصح المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لأنه يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة، موضحًا أن ذروة ارتفاع الموجة الحارة ستكون يوم الأربعاء المقبل وستسجل درجة الحرارة ما بين 40 إلى 41 درجة على القاهرة وتصل إلى 39 على السواحل الشمالية.

وتابع "يوم الخميس من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 36 درجة على القاهرة ثم نشعر يوم الجمعة بانخفاض أكبر في درجات الحرارة".