5 تمارين مليئة بالمرح للتخلص من الدهون الزائدة في الطقس الحار

يمكن أن تكون ممارسة التمارين الرياضية في الصيف أكثر فعالية، حيث تفقد السعرات الحرارية بسرعة أكبر، لكن يجب على المرء الانتباه لأعراض ضربة الشمس والإرهاق الحراري والجفاف وتجنب ارتفاع درجة حرارة الجسم.

بالنظر إلى أن التدريبات الصيفية قد تكون غير مريحة في درجات الحرارة المرتفعة، يجب على المرء الذهاب لساعات أكثر برودة خلال النهار وممارسة التمارين الممتعة.

ووفقًا لموقع hindustantimes يعد الترطيب ذات أهمية قصوى أثناء التعرق في الحرارة الشديدة، حيث أن فقدان الماء الزائد يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بأمراض الحرارة ويقلل مستويات الطاقة لديك. لا توجد وصفة سحرية لخسارة الدهون، ولا يمكن تحقيقها إلا بالإرادة المطلقة والروتين اليومي واتباع نظام غذائي متوازن. أي اختصارات لن يؤدي إلا إلى عرقلة رحلة فقدان الوزن الخاصة بك.

تمارين صيفية لحرق الدهون

1. السباحة: نشاط مريح وممتع، فالسباحة في الصيف تقدم مجموعة من الفوائد للصحة الجسدية والعقلية. إنه يساعد فقط في تخفيف التوتر، ولكنه أيضًا يحسن معدل ضربات القلب بصرف النظر عن العمل على صحة الرئة وقوة العضلات. سواء كنت مبتدئًا أو خبيرًا، لا تنس هذا الصيف السباحة في حمام السباحة والتخلص من الدهون الزائدة.

2. الجري: يمكن أن يكون الجري في الصيف مفيدًا لعشاق اللياقة البدنية لأنه يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية مقارنة بالمواسم الأخرى. يشجع الجري على تكوين العرق مما يساعد على التخلص من الحرارة وتبريد درجة حرارة الجسم. يمكن أن يساعد الجري أيضًا في تعزيز إنتاج فيتامين د بسبب زيادة التعرض لأشعة الشمس، ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على تعزيز الصحة العامة.

3. القفز: تمرين ممتع، القفز على الحبل يعمل على تحسين مستويات لياقتك البدنية وصحتك العامة بعدة طرق. فهو يساعد على توفير التمرين للأجزاء العلوية والسفلية من الجسم بصرف النظر عن تحسين التوازن. يمكن للأشخاص الذين يعيشون أسلوب حياة غير نشط ولديهم جداول زمنية مزدحمة الاستفادة من هذا التمرين الذي يتطلب مساحة صغيرة جدًا وحبلًا بسيطًا للقفز.

4. الرقص: إذا كنت تشعر بالملل من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وكانت حرارة الصيف الحارقة لا تشجعك على تجربة أي نوع آخر من التمارين، فإن الرقص هو الحل الأمثل. طريقة ممتعة وفعالة للتخلص من الوزن الزائد، يمكن أن يساعد الرقص على زيادة معدل ضربات القلب، وحرق الدهون. التعرق أثناء جلسات الرقص يساعد في إزالة السموم ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم.

5. ركوب الدراجات: الفكرة هي اختيار تمارين غير تقليدية تعزز الحركة في الهواء الطلق وحرق السعرات الحرارية. إذا كنت تتنافس على التحكم في وزنك في الصيف ولكن ليس بدون بعض المرح، فقد يكون ركوب الدراجات مع الأصدقاء وسيلة ممتعة للعمل على تحقيق لياقتك البدنية. يعد ركوب الدراجات تمرينًا ممتازًا لقلبك لأنه يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يؤدي ركوب الدراجات بانتظام إلى تحسين القدرة على التحمل والقدرة على التحمل وقوة العضلات.