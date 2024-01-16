كيف تساعد ممارسة اليوجا قبل النوم على خسارة الوزن؟

يمكن أن تكون اليوجا أداة قوية لتعزيز النوم المريح، حيث تساعد تمارينها على التنفس العميق والتأمل وتهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر وإعداد الجسم للنوم، كما هو الحال في ممارسة البراناياما، التي تُنشط استجابة الجسم للاسترخاء والتأمل الذهني واسترخاء العضلات التدريجي.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز وضعيات اليوجا التي تساعد على خسارة الوزن..

وضعية الطفل

اركع على السجادة مع إبقاء أصابع القدمين معًا والركبتين متباعدتين.

اخفض جذعك بين ركبتيك، ومدّ ذراعيك إلى الأمام أو أرحهما على جانبيك.

قم بإرخاء جبهتك على السجادة وتنفس بعمق، وقم بتمديد عمودك الفقري لتعزيز الشعور بالاسترخاء.

الاتجاه للاسفل

ابدأ بالركوع على يديك وركبتيك، مع ثني أصابع قدميك ورفع الوركين نحو السقف.

قم بفرد ساقيك، مع الحفاظ على ثني بسيط في الركبتين، وإطالة عمودك الفقري.

اضغط على راحة يدك في السجادة.

رفع الساقين

اجلس بشكل جانبي على الحائط مع تمديد ساقيك على طول الجدار.

أرجحة ساقيك للأعلى، واستلقي على ظهرك واحتفظي بهما على الحائط.

قم بإرخاء ذراعيك بجانبك وركز على التنفس العميق والمنتظم.

وضعية الاستلقاء

استلق على ظهرك، واثني ركبتيك، واجمعي باطن قدميك معًا.

اسمح لركبتيك بالهبوط على الجانبين وضع يديك على بطنك أو على جانبيك.

تنفس بعمق، وافتح الوركين وعزز الاسترخاء.

الجلوس للأمام

اجلس مع تمديد ساقيك أمامك.

قم بالمفصلة عند الوركين ومد يدك للأمام، بهدف لمس أصابع قدميك أو ساقيك.

حافظ على استقامة ظهرك، وإطالة عمودك الفقري، وشد أوتار الركبة.