الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تساعد ممارسة اليوجا قبل النوم على خسارة الوزن؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يمكن أن تكون اليوجا أداة قوية لتعزيز النوم المريح، حيث تساعد تمارينها على التنفس العميق والتأمل وتهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر وإعداد الجسم للنوم، كما هو الحال في ممارسة البراناياما، التي تُنشط استجابة الجسم للاسترخاء والتأمل الذهني واسترخاء العضلات التدريجي.

الثلاثاء.. إطلاق "الحكاية على حافة النوم الكبير" للراحل مهاب نصر بمكتبة البلد

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز وضعيات اليوجا التي تساعد على خسارة الوزن..

وضعية الطفل

اركع على السجادة مع إبقاء أصابع القدمين معًا والركبتين متباعدتين.

اخفض جذعك بين ركبتيك، ومدّ ذراعيك إلى الأمام أو أرحهما على جانبيك.

قم بإرخاء جبهتك على السجادة وتنفس بعمق، وقم بتمديد عمودك الفقري لتعزيز الشعور بالاسترخاء.

 

الاتجاه للاسفل

ابدأ بالركوع على يديك وركبتيك، مع ثني أصابع قدميك ورفع الوركين نحو السقف.

قم بفرد ساقيك، مع الحفاظ على ثني بسيط في الركبتين، وإطالة عمودك الفقري.

اضغط على راحة يدك في السجادة.

 

رفع الساقين

اجلس بشكل جانبي على الحائط مع تمديد ساقيك على طول الجدار.

أرجحة ساقيك للأعلى، واستلقي على ظهرك واحتفظي بهما على الحائط.

قم بإرخاء ذراعيك بجانبك وركز على التنفس العميق والمنتظم.

 

وضعية الاستلقاء

استلق على ظهرك، واثني ركبتيك، واجمعي باطن قدميك معًا.

اسمح لركبتيك بالهبوط على الجانبين وضع يديك على بطنك أو على جانبيك.

تنفس بعمق، وافتح الوركين وعزز الاسترخاء.

 

الجلوس للأمام

اجلس مع تمديد ساقيك أمامك.

قم بالمفصلة عند الوركين ومد يدك للأمام، بهدف لمس أصابع قدميك أو ساقيك.

حافظ على استقامة ظهرك، وإطالة عمودك الفقري، وشد أوتار الركبة.

ممارسة اليوجا الجهاز العصبى وضعية الطفل خسارة الوزن جودة النوم

مواد متعلقة

رياضة الروح والجسد.. كيف تساعد "اليوجا" على الاسترخاء والراحة؟ (فيديو)

قومى البحوث يكشف فعالية جلسات "الليزر" و"اليوجا" فى الإقلاع عن التدخين

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

عاجل| "السلع التموينية" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد القمح

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)