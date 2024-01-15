الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فوائد شرب الماء على الريق

شرب الماء على الريق
شرب الماء على الريق

في بداية كل يوم، تكمن فوائد شرب الماء على الريق كممارسة صحية رائعة تعزز الصحة وتعيد تنشيط الجسم بعد ساعات النوم، هذه العادة البسيطة تحمل معها مجموعة من الفوائد التي تتراوح بين تحسين الهضم وترطيب الجسم، إلى تعزيز النشاط وفقدان الوزن، سنستكشف في هذا النص فوائد شرب الماء على الريق وكيف يمكن لها أن تكون بداية مثالية ليوم صحي ونشيط.

فوائد شرب الماء على الريق

ترطيب الجسم: يعوض الجسم فقدان السوائل أثناء الليل ويساعد في تحفيز وظائف الأعضاء الحيوية.

تنشيط الجهاز الهضمي: يعزز شرب الماء على الريق عملية الهضم ويسهم في التخلص من السموم والفضلات.

تعزيز الطاقة: يمكن أن يحسن تناول الماء في الصباح مستويات الطاقة واليقظة، ويقدم نبضة من النشاط للجسم.

تحسين صحة الجلد: يساهم الماء في ترطيب البشرة وتحسين مظهرها العام.

تعزيز فقدان الوزن: قد يساعد شرب الماء على الريق في تسريع عملية حرق السعرات الحرارية وبالتالي دعم جهود فقدان الوزن.

تنظيم وظائف الكلى: يعمل الماء على تنقية الكلى وتحسين أدائها.

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

وبالرغم من فوائد شرب الماء، إلا أن هناك أضرارًا محتملة لتناول كميات كبيرة من الماء، وتُعرف هذه الحالة بالتسمم بالماء أو "هيبوناتريميا". بعض الأضرار تشمل:

اختلال توازن الكهرليتات: تناول كميات زائدة من الماء قد يؤدي إلى فقدان الكهرليتات الهامة في الجسم مثل الصوديوم، مما يسبب اضطرابات في وظائف الخلايا.

تأثير على وظائف الكلى: تناول كميات زائدة من الماء قد يزيد من ضغط الدم ويؤثر على وظائف الكلى.

تخفيف تركيز الأملاح في الدم: قد يتسبب التناول الزائد في تخفيف تركيز الأملاح في الدم، مما يؤدي إلى مشاكل صحية.

تضخم الخلايا: في حالات نادرة، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الماء بسرعة إلى تضخم الخلايا وتسبب مشاكل في الجهاز العصبي.

وتجنب الشرب الزائد والاستماع إلى إشارات جسمك يظلان مهمين للحفاظ على توازن صحي. يفضل استشارة الطبيب إذا كان لديك قلق بشأن استهلاك الماء أو إذا كنت تعاني من حالات طبية خاصة.

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