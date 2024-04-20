"القاهرة الإخبارية" ترصد  أصداء هجوم أصفهان فى الداخل الإسرائيلى

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن السياسيين والعسكريين الإسرائيليين كانوا قد أجمعوا على ضرورة وجود رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وتم إرجاء الهجوم مرتين مرة يوم السبت، ومرة يوم الإثنين.

وأضافت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه بالرغم من أن كل التحليلات في الداخل الإسرائيلي كانت تشير إلى أن هناك تأجيلًا، إلا أن إسرائيل نفذت الهجمات، وقالت إنها يجب أن تكون محدودة ويمكن لإيران احتواؤها، فيما يمكن وصفه "العين مقابل العين"، أي توجيه ضربة لقواعد عسكرية في أصفهان مقابل قواعد عسكرية، وليس لمنشآت نووية، حتى لا تجر المنطقة لحرب واسعة.