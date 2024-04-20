السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد ضربة أصفهان.. ماذا كشفت صور الأقمار الاصطناعية؟

ضربة أصفهان
ضربة أصفهان

أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الجمعة، بأن صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها بعد الضربة الإسرائيلية لم تظهر "أي أضرار جسيمة" في قاعدة أصفهان الجوية في إيران.

وبحسب التقرير: "لا يبدو أن هناك أي أضرار جسيمة في القاعدة الجوية التي يُزعم أنها استهدفت بضربة عسكرية إسرائيلية، وفقا لصور الأقمار الاصطناعية الحصرية التي حصلت عليها سي إن إن من Umbra Space".

وأشار إلى أن هذه الصور التقطت في حوالي الساعة 10:18 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف: "لا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مبان مدمرة بشكل واضح"، موضحا أنه "ستكون هناك حاجة إلى صور إضافية للتحقق من وجود أضرار".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية كشفت أن رادارا للجيش في القاعدة العسكرية بمحافظة أصفهان كان أحد الأهداف المحتملة، وأن الضرر الوحيد الناجم عن الهجوم كان نوافذ مكسورة في العديد من مباني المكاتب.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن الهجوم على أصفهان أصاب أصولا للقوات الجوية الإيرانية، بقرب المنطقة التي يقع داخلها موقع نووي إيراني.

هذا وقال مصدر لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الرسالة كانت واضحة من هذا الهجوم، مضيفا "لقد اخترنا عدم ضرب مواقعكم النووية هذه المرة، لكن كان بإمكاننا أن نفعل ما هو أسوأ ".

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