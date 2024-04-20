السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

اللاجئون في مصر
اللاجئون في مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السبب وراء حصر أعداد اللاجئين في مصر هو تقدير الأعباء الملقاة على عاتق الدولة في رعاية غير المصريين المقيمين في مصر، للتنسيق مع الشركاء الدوليين، لتغطية ولو جزء من تلك الأعباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا نفضل أن يتم تحميل كافة الأعباء على كاهل الضيوف في مصر".

وأردف: "نتعامل مع الأمر بقدر من الموضوعية، هناك أعباء نسعى لتغطية جزء منها بالتعاون مع الشركاء الدوليين من خلال إجراء عملية حصر، لتقدير الأعباء التي تتحملها الدولة". 

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