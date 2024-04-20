متى يتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا؟.. الحكومة توضح

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تسعى لوقف تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا، وذلك من خلال دعم الصادرات ودعم المواقع السياحية لزيادة السياحة، وإنشاء مناطق صناعية هدفها إصلاح هيكلي لزيادة الصادرات والحصول على المزيد من السيولة الدولارية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن شبكة الكهرباء الحالية قادرة على تغطية احتياجات مصر من الكهرباء، لكن هناك ضغوط بالنسبة لتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء الأمر الذي يتطلب توفير موارد وسيولة دولارية.

وأردف: "نعمل على توفير الموارد التي تسمح لنا بالتخلص من تخفيف الأحمال، أما السيولة الدولارية التي وفرتها الصفقات التي وقعتها الدولة، نحصل عليها بصورة تدريجية، كما أن الدولة تتعامل برشد مع الموارد، وهناك احتياجات مختلفة مرتبطة بالغذاء والأدوية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهي أولويات ولابد من التحمل ولو لفترة محدودة تخفيف الأحمال.

وأشار إلى أن الدولة عندما حصلت على سيولة دولارية قضت على السوق الموازية، وضبطت سعر الصرف، وتم الإفراج الجمركي عن بضائع بقيمة 8 مليارات دولار.

وأوضح أن الدولة وضعت خطط مدروسة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية حاليًا حوالي 53 مليار دولار.

ولفت إلى أنه سيتم وقف تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال أعياد الأقباط في الأيام المقبلة، ثم يستأف تخفيف الأحمال بعد ذلك.

وأضاف: "هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة واستجابتها، لموسم الأعياد كما شهدنا في شهر رمضان المبارك قرار وقف تخفيف الأحمال، لذلك وجه رئيس الوزراء بوقف تخفيف الأحمال خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبالنسبة لفترة الامتحانات، قال الحمصاني، إن وزارة الكهرباء نسقت هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.