"رادار الأسعار".. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل تطوير ميناء دمياط.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، على دعم الصادرات من تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية، وكذلك حسن إدارة الميناء وتطوير كافة الموانئ المصرية وهو الأمر الذي يسهم في دعم الصادرات المصرية.

أما عن رغيف الخبز فأشار متحدث الحكومة إلى أنه بداية من الغد تلتزم كافة المخابز بتخفيض سعر الخبز السياحي.

وأوضح أن المتابعة عبر الرقابة التي تفرضها وزارتا التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، وكذلك مجلس الوزراء، وهناك متابعة يومية لهذا الأمر، بجانب تطبيق إلكتروني تحت مسمى "رادار الأسعار" يمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي مخالفات.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن عقوبات مخالفة القرارات الصادرة بشأن تخفيض أسعار السلع تشمل توقيع غرامات أو مصادرة السلع المختلفة، أو الحبس، وهناك درجات متدرجة في القانون بشأن عقوبات المخالفة.