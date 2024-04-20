"واتساب" يساعد الاحتلال الإسرائيلى على قصف المدنيين فى غزة (تفاصيل)

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن كيفية مساعدة شركة "ميتا" للاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين بدعم برنامج "لافندر" وتسريب بيانات مجموعات واتساب.

وقال وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن منصات التواصل الاجتماعي أرض خصبة جدًا لجمع المعلومات واستهداف الحكومات والدول والأشخاص.

وأضاف أن ما يحكمها توجهات سياسية وليست أشياء مجانية، كما يتخيل البعض، موضحًا أنه يتم تقديم دعم مالي من دول ومؤسسات وجهات عالمية لمواقع التواصل لخدمة أهدافها وأغراضها الخاصة، ليس فقط في مجالات الحروب، ولكن الحروب النفسية والعقلية للمجتمعات، كما أن المواقع غير الأخلاقية يتم دعمها من بعض الدول لبث محتوى معين لمناطق جغرافية معينة.

وأشار إلى أن ذلك يتم والمعلومات مشفرة، حيث إنها مشفرة من طرف لآخر، ولكن الشركة التي صممت وسيلة التشفير تستطيع بطرق معينة معرفة محتوى الرسائل أو باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الملاك الحقيقيين هم أمريكان يهود، فيخدمون أشخاصًا من نفس الكيان، كما أن هناك غطاء أمريكيًا لهم.