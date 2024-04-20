السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

الصادرات
الصادرات

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل جهود الحكومة في توفير المنتج المحلي وتصديره للخارج.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن الدولة تدعم تغطية الاحتياجات المحلية لترشيد فاتورة الاستيراد، وكذا زيادة الصادرات.

وأضاف الحمصانى، أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة تستهدف بحلول 2030 زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، فهناك توجه لدى الدولة ومتابعة يومية من خلال الزيارات لهذا الهدف.

محمد الحمصاني الحكومة مجلس الوزراء المستشار الحياة اليوم

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