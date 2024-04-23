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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يحرص آلاف من المواطنين قبل التحرك من منازلهم بشكل شبه يومي على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، عن حالة الطقس في مصر اليوم، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية التي ستشهدها المدن والمحافظات المصرية، حيث يشهد الطقس اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، ونشاطا للرياح أحيانًا على الكثير من المناطق.

 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، يشهد الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، ارتفاع درجات الحرارة بقيم ستتراوح من 5: 6 درجة، على جميع الأنحاء.

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في مصر إلى أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا على منطقة السواحل الشمالية الشرقية، معتدلا ليلًا على جميع الأنحاء، وستكون درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والدرجة الصغرى 25 درجة بمنطقة القاهرة الكبرى.

 

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، الظواهر التي ستشهدها المدن والمحافظات المصرية غدًا الأربعاء، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى وجود رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقسا مشمسا خلال ساعات النهار، ويسود منطقتي الوجه البحري ومدن القناة أيضًا رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وطقس مشمس.

 

وتشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية، رياحا نشطة تكون بسرعة 48 كم/س، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدي لتدهور الرؤية الأفقية غربًا، كذا يكون الطقس مشمسا.

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ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون البحر الأحمر: مضطربا، وارتفاع الموج يتراوح من 2: 2.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، كذا يكون البحر الأحمر: معتدلا، وارتفاع الموج يتراوح من 1.25: 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

القاهر: العظمى 38، الصغرى 26
بنها: العظمى 38، الصغرى 25
كفر الشيخ: العظمى 33، الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 38، الصغرى 23
شرم الشيخ: العظمى 37، الصغرى 25
الاسكندرية: العظمى 37، الصغرى 25
الأقصر: العظمى 41، الصغرى 26
أسوان: العظمى 42، الصغرى 26
سوهاج: العظمى 39، الصغرى 25
الغردقة: العظمى 36، الصغرى 26

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