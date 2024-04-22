موعد بداية فصل الصيف 2024 وتوقعات حالة الطقس الإثنين

موعد بداية فصل الصيف 2024 وتوقعات حالة الطقس.. كلمات تصدرت محرك البحث العالمي "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم بلدان الجمهورية خلال الفترة الحالية، ونتيجة لذلك يقدم موقع "الدستور" موعد بداية فصل الصيف 2024.

موعد بداية فصل الصيف 2024

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، قد أوضح في تقرير صادر عنه أن يكون موعد فصل الصيف 2024 سيتم تحديده طبقا للحسابات الفلكية، منوها بأنه بالنسبة للخريف فإنه سيبدأ يوم 21 من ديسمبر وسيكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 دقيقة وذلك طبق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

موعد فصول السنة الأربعة

فصل الربيع: بدأ الأربعاء 20 مارس 2024، وعدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

فصل الصيف: سيبدأ الخميس 20 يونيو ويكون عدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

فصل الخريف: يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

فصل الشتاء: يبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر ويكون عدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.



توقعات حالة الطقس الإثنين

من المتوقع أن تشهد حالة الطقس الإثنين 22 أبريل، نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

-القاهرة الكبرى والوجه البحرى 32 درجة مئوية

-السواحل الشمالية 30 درجة مئوية

-جنوب سيناء 34 درجة مئوية

-شمال الصعيد 34 درجة مئوية

-جنوب الصعيد 37 درجة مئوية