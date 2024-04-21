الأحد 21 أبريل 2024
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الصحة

مع دخول فصل الصيف.. ما هي البقع الشمسية وطرق علاجها؟

البقع الشمسية
البقع الشمسية

البقع الشمسية هي بقع داكنة على الجلد تظهر بعد التعرض للكثير من الأشعة فوق البنفسجية، وتسمى أيضًا البقع العمرية، أو بقع الكبد، وهي نوع من فرط التصبغ (المعروف أيضًا باسم البقع الداكنة)، يمكن لأي شخص أن يصاب بالبقع الشمسية، لكنها تظهر عادة في سن الأربعين تقريبًا، وذلك بفضل قضاء المزيد من السنوات في الشمس.

تحدث هذه البقع عندما يتم إنتاج الخلايا التي تنتج صبغة الجلد (تسمى الميلانين) بشكل زائد بعد التعرض المفرط لأشعة الشمس، مما يسبب ظهور بقع داكنة على الجلد، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

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أعراض البقع الشمسية

عادة ما تبدو البقع الشمسية مثل بقع مسطحة وبيضاوية وداكنة على الجلد، ويمكن أن تظهر باللون البني أو البني أو الأسود، قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود بقع شمسية بحجم النمش أو بقع أكبر ناتجة عن عدة بقع شمسية.

ومن المرجح أن تلاحظ ظهور بقع شمسية في مناطق جلدك التي تتعرض لمستوى أعلى من التعرض لأشعة الشمس، مثل:

الوجه
الأيدي
الصدر
الخلف
الأكتاف

يجب ألا تؤذي البقع الشمسية أو تسبب الحكة أو تنزف، إذا لاحظت وجود بقع داكنة تفعل ذلك، فقد يكون لديك حالة جلدية أخرى مثل الشامة أو النمو السرطاني، في مثل هذه الحالات، من المهم مراجعة مقدم الرعاية الصحية أو طبيب الأمراض الجلدية (طبيب متخصص في الأمراض الجلدية) لإجراء الاختبار.
 

ما الذي يسبب البقع الشمسية؟ 

تظهر البقع الشمسية بعد التعرض لأشعة الشمس بكثرة، مما يؤدي إلى فرط نشاط الخلايا الصبغية في الجلد، عندما يتعرض الجلد للشمس، يتسارع إنتاج الميلانين (صبغة الجلد) للمساعدة في منع الأشعة فوق البنفسجية من اختراق بشرتك وإتلافها.

مصادر الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية مثل أسرة التسمير أو المصابيح الشمسية يمكن أن يكون لها نفس التأثير، مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية إلى تغيير إنتاج الميلانين في الجلد بشكل دائم، وهذا يسبب مناطق مركزة من الميلانين تشكل بقع داكنة.

البقع الشمسية الشمس الميلانين الأشعة فوق البنفسجية صبغة الجلد

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