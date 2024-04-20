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الصحة

الرؤية الضبابية.. أسبابها وعلاجاتها

جفاف العين
جفاف العين

تعتبر الرؤية الضبابية وغير الواضحة وغير المركزة مشكلة شائعة في البصر، إذا كنت تتساءل عن سبب رؤيتك الضبابية، فإن الأسباب تتراوح بين الحاجة إلى تحديث النظارات أو وصفة طبية لاصقة إلى الإصابة بالعين الوردية.

يمكن أن تشير الرؤية المشوشة أيضًا إلى شيء أكثر خطورة، مثل الارتجاج أو الجلوكوما أو ارتفاع ضغط الدم، فيما يلي ثمانية أسباب محتملة لضبابية الرؤية وخيارات العلاج.

أسباب شائعة للرؤية الضبابية

1. الخطأ الانكساري

الأخطاء الانكسارية هي مؤشرات على وجود مشاكل في العيون وكيفية استقبالها للضوء، يعيق منحنى العين الضوء الذي يركز مباشرة على شبكية العين.

تشمل الأخطاء الانكسارية الشائعة التي تسبب الرؤية الباهتة ما يلي:

قصر النظر: قصر النظر، أو عدم القدرة على رؤية الأشياء البعيدة بوضوح.
مد البصر: طول النظر، أو عدم القدرة على رؤية الأشياء القريبة أو البعيدة بوضوح.
الاستجماتيزم: خلل في انحناء العين.
طول النظر الشيخوخي: عدم القدرة على رؤية الأشياء القريبة بوضوح بسبب تقدم السن.

2. جفاف العين
يؤثر جفاف العين على ملايين الأشخاص، يمكنك أن تعاني من جفاف العين عندما لا تنتج عيناك ما يكفي من الدموع لإبقائها رطبة، قد ينجم جفاف العين أيضًا عن مشكلة في الدموع، مثل جفاف الدموع بسرعة كبيرة.

3. إعتام عدسة العين
إعتام عدسة العين هي واحدة من العديد من مشاكل العين التي تأتي مع الشيخوخة، يمكن أن تؤثر على عين واحدة أو كليهما في وقت واحد.

4. الجلوكوما
الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العيون التي تسبب فقدان البصر والعمى عن طريق إتلاف العصب البصري. العصب البصري عبارة عن حزمة عصبية موجودة في الجزء الخلفي من عينك تحتوي على أكثر من مليون ألياف عصبية، يمكن أن يؤثر الجلوكوما على إحدى العينين أو كلتيهما. 

5. انفصال الشبكية
في بعض الأحيان، لا تستقر الشبكية في الجزء الخلفي من العين، وتُعتبر بعد ذلك شبكية منفصلة، ​​ويمكن أن تصبح رؤيتك ضبابية لأن الشبكية لا يمكنها العمل عند انفصالها.

الخطأ الانكساري جفاف العين اعتام عدسة العين أسباب شائعة للرؤية الضبابية الجلوكوما

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