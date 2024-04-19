سرطان الرئة ذو الخلايا، هو نوع من أنواع السرطانات الذي يبدأ في أنسجة الرئتين، وهما العضوان الإسفنجيان الموجودان في الصدر واللذان يساعدان جسمك على امتصاص الأكسجين، ويعد سرطان الرئة ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا التي تصيب البالغين والسبب الرئيسي للوفاة بالسرطان، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

أنواع سرطان الرئة

هناك العديد من الأنواع المختلفة لسرطان الرئة، ويؤثر كل منها على أنواع مختلفة من الخلايا وينتشر بطرق مختلفة، تشمل الأنواع الرئيسية لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ما يلي:

1 - سرطان الخلايا الحرشفية: يتشكل هذا النوع في الخلايا الحرشفية الرقيقة والمسطحة في الرئتين، والتي تبطن الجزء الداخلي من الشعب الهوائية، ومن الممكن أيضًا أن يتطور في الجلد.

2 - سرطان الخلايا الكبيرة: يبدأ في أنواع مختلفة من الخلايا الكبيرة في الرئتين.

3 - السرطان الغدي: يبدأ في الخلايا التي تبطن الحويصلات الهوائية (أكياس هوائية صغيرة في الرئتين).



أعراض سرطان الرئة ذو الخلايا

عندما يتطور سرطان الرئة غير صغير الخلايا في الرئتين، فإنه يؤثر على قدرتك على التنفس. قد تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

السعال المستمر.

ضيق في التنفس.

ألم صدر.

سعال الدم.

صوت أجش.

صعوبة في البلع.

لا شهية.

فقدان الوزن غير المقصود.

تعب.

مع نمو سرطان الرئة غير صغير الخلايا وانتشاره، يمكن أن يبدأ في التأثير على أعضاء ومناطق أخرى من الجسم، قد تشمل الأعراض اللاحقة ما يلي:



آلام العظام.

الم المفاصل.

ضعف العضلات.

تدلي الجفن.

تورم في الوجه والرقبة.

ما الذي يسبب سرطان الرئة ذو الخلايا؟

يحدث سرطان الرئة ذو الخلايا عندما تتضرر خلايا معينة في الرئتين وتبدأ في النمو والتكاثر بمعدل خارج عن السيطرة، السبب الأكثر شيوعًا لتلف الخلايا في الرئتين هو التدخين، ويعتقد الباحثون أن ما يصل إلى 90% من جميع حالات سرطان الرئة سببها تدخين التبغ.