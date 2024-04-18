شهدت مصر عاصفة ترابية مفاجئة والتي تعتبر مصدر إزعاج وتسبب جفاف وحرقان العين، فهذه الظاهرة تشكل تحديًا صحيًا للكثير من الأشخاص، ولا سيما أولئك الذين يعانون من حساسية العين، حيث يتعرض أصحاب حساسية العين للعديد من المشاكل الصحية خلال العواصف الترابية.

تجلب الرياح الموسمية بعض التحديات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناية بالعيون، يمكن أن تشكل الرطوبة والالتهابات المنقولة بالمياه والملوثات الموجودة في الهواء مخاطر محتملة على أعيننا، وذلك وفقًا لموقع Hindustan times.

نصائح للوقاية من “حرقان العين” بسبب العاصفة الترابية

1 - ارتداء النظارات الواقية

استثمر في نظارات واقية عالية الجودة، مثل النظارات الشمسية أو النظارات الواقية، لحماية عينيك من جزيئات الغبار والحطام، اختاري النظارات الشمسية ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، تعتبر النظارات الواقية مفيدة بشكل خاص أثناء العواصف أو الرياح العاتية، لأنها توفر حاجزًا ضد الغبار والأجسام الطائرة.

2 - الحفاظ على النظافة المناسبة

إن غسل يديك ووجهك بانتظام يمكن أن يمنع انتقال الأوساخ والبكتيريا والمواد المسببة للحساسية إلى عينيك، تجنب فرك عينيك بأيدي متسخة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيجها والتهابها بالإضافة إلى ذلك، قم بتنظيف نظارتك أو عدساتك اللاصقة بشكل متكرر لإزالة الغبار واللطخات التي قد تعيق رؤيتك.

تأثير العاصفة الترابية على أصحاب حساسية العين:

1. زيادة في الأعراض: يتعرض أصحاب حساسية العين لزيادة في الأعراض خلال العواصف الترابية، مثل الحكة والجفاف والاحمرار والدموع والحساسية الزائدة للضوء.

2. زيادة الالتهاب: تعاني عيون أصحاب حساسية العين من زيادة في التهيج والالتهاب نتيجة للتعرض المستمر للغبار والأتربة خلال العواصف الترابية.

3. تفاقم الحالات المزمنة: يمكن أن تؤدي العواصف الترابية إلى تفاقم الحالات المزمنة لأصحاب حساسية العين، مثل التهاب العين التحسسي.