التدابير الوقائية لحماية مرضى حساسية العين من تأثير العواصف الترابية

تشهد مصر اليوم عاصفة ترابية، حيث تتسبب هذه العاصفة في تحرك كميات من الأتربة والغبار في الجو.

هذه الظاهرة تشكل تحديًا صحيًا للكثير من الأشخاص، ولا سيما أولئك الذين يعانون من حساسية العين، حيث يتعرض أصحاب حساسية العين للعديد من المشاكل الصحية خلال العواصف الترابية، و تؤدي تلك الظروف إلى زيادة حدة الأعراض وتفاقمها.

حساسية العين

حساسية العين هي رد فعل مناعي للعين تجاه مادة معينة مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو الفطريات أو الحيوانات الأليفة أو المواد الكيميائية، وتتمثل أعراض حساسية العين في حكة وجفاف واحمرار ودموع وحساسية زائدة للضوء.

ويمكن أن تتسبب حساسية العين في إزعاج شديد وتأثير على القدرة على القيادة والعمل والمهام اليومية، وقد تتطور حساسية العين إلى التهاب العين التحسسي، وهو حالة تتطلب علاجًا طبيًا لتخفيف الأعراض والتخفيف من حدتها. وينصح بزيارة طبيب العيون إذا كانت حساسية العين تؤثر بشكل كبير على جودة الحياة أو إذا كانت الأعراض تزداد سوءًا.

تأثير العاصفة الترابية على أصحاب حساسية العين:

1. زيادة في الأعراض: يتعرض أصحاب حساسية العين لزيادة في الأعراض خلال العواصف الترابية، مثل الحكة والجفاف والاحمرار والدموع والحساسية الزائدة للضوء.

2. زيادة الالتهاب: تعاني عيون أصحاب حساسية العين من زيادة في التهيج والالتهاب نتيجة للتعرض المستمر للغبار والأتربة خلال العواصف الترابية.

3. تفاقم الحالات المزمنة: يمكن أن تؤدي العواصف الترابية إلى تفاقم الحالات المزمنة لأصحاب حساسية العين، مثل التهاب العين التحسسي.

نصائح لوقاية أصحاب مرض حساسية العين من العواصف الترابية: