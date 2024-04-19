أخبار فاتتك| إسرائيل شنت هجومًا على إيران و"متحدث الوزراء" يبشر بانخفاض جديد للأسعار

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

انفجارات قرب مطار أصفهان.. ومسئول أمريكى: إسرائيل شنت هجومًا على إيران

هزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسئول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية، في وقت متأخر نقلا عن مصدر أمريكي،، أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

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صندوق النقد: تحرير سعر الصرف عزز تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن سياسة تحرير سعر الصرف التي طبقتها مصر في مارس الماضي عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصري، كما دعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته التنموية.

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"متحدث الوزراء": الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من انخفاض الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع ستنتهى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": الأسواق ستشهد مزيدا من السلع وفقا للأسعار الجديدة بأسعار الصرف الجديدة.

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سيراميكا كليوباترا يعلن إصابة محمد شكرى بقطع فى الرباط الصليبى

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، بشكل رسمي عن إصابة محمد شكري الظهير الأيسر للفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض محمد شكري للإصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي في الجولة العاشرة المؤجلة من دوري نايل.

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"راحت الدرس ومرجعتش".. لغز اختفاء طالبة ثانوي بمدينة الصف جنوب الجيزة (صور)

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء طالبة ثانوي من مدينة الصف جنوب الجيزة بعد خروجها لحضور درس وعدم العودة مرة أخرى للمنزل.

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