رقم "واحد" يفرق الأحبة.. "سوزي" تخلع زوجها: مش عايز يشتريلي "آيفون 15"

أقدمت سيدة تُدعى "سوزي" على رفع دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر؛ لرفضه شراء هاتف آيفون لها.

وقالت السيدة في الدعوى، إنها عانت كثيرًا بسبب بخل زوجها، وأنه يُلبي طلباتها بصعوبة رغم أنه صاحب مصنع ضخم، ومقتدر ماليًا.

وتساءلت:"إيه المشكلة لما طلبت منه أيفون 15 بدل 14 اللي معايا.. كل الحكاية 100 ألف جنيه، وهو قادر يدفعهم، بس لقيته رفض، ولما زعلت غضب وقالي: انتي مبذرة ومش شايفة غير طلباتك وبس. فقررت أخلص من الحياة معاه".

صدمة الزوج من إقدام زوجته على رفع دعوى خلع

زوج السيدة المذكورة صدم عندما علم برفعها دعوى خلع لرفضه شراء آيفون حديث لها، مشيرًا إلى أنهما تزوجا منذ ثلاث سنوات بعد قصة حب طويلة، وأنجبا طفلة جميلة وحياتهما كانت هادئة إلى حد ما، وما كان يُثير الخلافات هو طلبات زوجته المستمرة والمبالغ فيها.

وتابع:"فهي مسرفة بشكل كبير فكانت تذهب للتسوق وشراء الملابس والمجوهرات مرات متكررة في فترات قليلة، لكن لم أكن أرفض لها أي طلب"، مضيفًا:"معتبراني الفانوس السحري، وكنت بلبي كل طلباتها، إلّا إنها طول الوقت كانت بتبص على اللي في إيد غيرها ومش عاجبها حالها، وبتتهمني بالبخل واتجننت أكتر لما شافت مرات أخويا معاها موبايل جديد، وطلبت أحدث أيفون رغم إن تليفونها لسه مكملش كام شهر معاها".

ورغم دفوع الزوج ومحاولات حل الخلاف، أصرت الزوجة على طلبها، فقبلت المحكمة الدعوى وقضت بخلعها.