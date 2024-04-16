هل ينجو من الموت؟.. حادثة سقوط فنى تكييف تهز المهندسين

سقط فني تكييف وتبريد من الطابق الرابع، خلال إجرائه صيانة بوحدة تكييف، بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، بمنطقة المهندسين في العجوزة، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بشارع الأعناب المتفرع من شارع البطل أحمد عبدالعزيز، نطاق قسم شرطة العجوزة، وسط المحافظة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط ثابت.ب، يبلغ من العمر 57 سنة، فني ومقيم بمنطقة شبرا الخيمة، من الطابق الرابع إثر قيامه بعمل صيانة بوحدة تكييف، ما أسفر عن سقوطه ليتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

حالته خطيرة

مصادر أمنية أفادت بأن المصاب حالته الصحية حرجة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالضلوع، علاوة على إصابته بجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 5 سم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.