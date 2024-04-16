اعترافات بائعة الجرجير المتهمة بقتل مسجل في الطالبية: خلصت عليه قبل ما يقتلني

في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وتحديدًا في العاشرة صباحًا في شارع العروبة بمنطقة الطالبية، تعالت صرخات سيدة في الشارع قبل أن تسيل دماء شاب أسفل قدميها بعدما غرست سكينًا في صدره وفرت هاربة.

بائعة خضار ثلاثينية تشتهر بـ"هند جرجير" تعمل في شارع العروبة بمنطقة الطالبية، تشاجرت مع شاب يدعى "خالد" بسبب خلاف على أولوية ركوب توك توك، ما دفعها لقتله بعدما طعنته طعنة قاتلة في القلب وسط ذهول المارة في الشارع.

المتهمة أدلت باعترافات تفصيلية لجريمتها في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، حيث قالت إنها كانت تدافع عن نفسها بعدما سحلها المجني عليه وسط الشارع وضربها بـ"الشلوت" وحاول طعنها بمطواة.

وأضافت أنها أنهت عملها صباح ثالث أيام العيد، وأوقفت "توك توك" للعودة إلى منزلها القريب من مكان عملها لكنها فوجئت بشابين يستقلان التوك توك قبلها ويطلبان منه التحرك إلا أنه أخبرهما أنه برفقته راكبة، وعندما اقتربت منهم سمعت أحد الشابين يسبها بلفظ بذئ فردت له اللفظ ما دفعه لضربها بـ"الشلوت" فأسقطها على الأرض ونزل من التوك توك يرغب في التعدي عليها فحملت "الشبشب" لضربه فأخذه منها وضربها على رأسها.

واستكملت المتهمة قائلة: "جريت على فرشة الخضار بتاعتي وجبت سكينة بقطع بيها الخضار ورجعت عليه لقيته شايل مطواة وعايز يموتني بقينا واقفين قدام بعض والناس بتحاول تفصل بينا بس أنا ضربته بالسكينة في قلبه وصاحبه خده وجري في توك توك عشان يلحقه وأنا هربت وروحت على بيتي لحد ما سلمت نفسي للقسم.

وتبين أن التحريات أن المجني عليه يدعى خالد محمد وشهرته "بوجي" 25 سنة، عامل، مسجل خطر سبق اتهامه بـ4 قضايا سرقة وحيازة سلاح ناري وتشاجر.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقبال جثة عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

وبالفحص وسؤال صديقه قرر أنه حال تواجده والمتوفي بأحد الشوارع بدائرة القسم حدثت بين المتوفي وبائعة خضار - لها معلومات جنائية - مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بسبب أولوية إستقلال مركبة "توك توك" تعدى خلالها المجنى عليه عليها بالضرب بقدمه فقامت المتهمة بإحضار سكين فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وأرشدت عن السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لذات السبب.