الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 7 في حادث تصادم بمنشاة القناطر

اسعاف
اسعاف

شهدت مدينة منشاة القناطر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص. 

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص ونصف نقل نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

منشأة القناطر تصادم مركز شرطة منشأة القناطر النجدة حادث تصادم

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