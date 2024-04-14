الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مأذون يُنهى حياة صاحب سوبر ماركت فى خناقة بالوراق

قتل
قتل

أنهى مأذون حياة صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق بعد مشاجرة نشبت بينهما، فانهال عليه بالضرب ما أدى إلى مقتله. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود حالة وفاة بمنطقة مدينة السادات بدائرة قسم الوراق. 

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انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها المتهم على الضحية بالضرب فأودى بحياته.

وألقت قوات الأمن القبض على المأذون لبيان ملابسات الحادث ، وتم نقل المجني عليه إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 

مأذون صاحب سوبر ماركت الوراق مشاجرة الجيزة النجدة

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