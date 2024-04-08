جريمة بشتيل.. أسرار سقوط جثة عارية من الدور الثامن

علاقة غير شرعية بين سيدة متزوجة وشاب عشريني كانت سببًا في جريمة بشعة شهدت عليها منطقة بشتيل في مدينة أوسيم، حيث فوجئ الأهالي أثناء الخروج من الصلاة في مسجد بشتيل بسقوط جثة شاب من شرفة عقار ليسقط أمامهم عاريًا مقيدًا بالحبال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الثامن بعقار بجوار مسجد بشتيل، فور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.

أسفر فحص قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز أوسيم، عن العثور على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره مصابًا بإصابات بينها حروق في أنحاء متفرقة من الجسد وعار تمامًا حيث تم تجريده من ملابسه ومقيد بالحبال.

شكل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة، حيث أشارت المعاينة والتحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية نظرًا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال، كما أفادت التحريات أن المجني عليه ألقاه الجناة من الطابق الخامس ولم يسقط بمفرده.

التحريات التي أجراها العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد مجدي موسى، مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، توصلت إلى حقيقة الواقعة حيث تبين أن المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة ويتردد عليها في أوقات غياب زوجها بالعمل ليمارسا الرذيلة.

أضافت التحريات أن شقيقي السيدة علما بعلاقة أختهما الآثمة بعدما ترددت سمعتها على الألسنة وعايرهما بعض الأهالي بسلوك شقيقتهما واستقبالها رجلًا غريبًا في غياب زوجها، ما أثار غضبهما وراقبا شقة أختهما حتى شاهدا عشيقها يصعد إليها وانتظرا قليلًا وصعدا خلفه وعندما دخلا شقة أختهما فوجئا به عاريًا من ملابسه في صالة الشقة فانهالا عليه بالضرب وقيداه بالحبال وألقيا به من شرفة الشقة بالطابق الثامن ليسقط على الأرض ويصارع الموت لعدة دقائق ثم يفارق الحياة وفر الشقيقان هاربين وبرفقتهما شخص ثالث عاونهما في الجريمة.

عند وصول رجال مباحث أوسيم إلى مسرح الجريمة بعد إبلاغ الأهالي بسقوط جثة عارية من الطابق الثامن تم الاستعلام عن أصحاب الشقة واستجوب ضباط الشرطة الزوجة التي أدلت بكل تفاصيل الجريمة وضبط شقيقيها لها في أحضان عشيقها، ما دفعهما لسحله وضربه وتقييده بالحبال ثم إلقائه من الطابق الثامن ثم فرا هاربين.

وقالت الزوجة إن زوجها كان في العمل والمجني عليه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها بعدما تعرفت عليه منذ فترة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية، حيث يذهب إليها في شقتها لممارسة الرذيلة في وجود ابنتيها، حيث تدخلهما لغرفتهما حتى ينصرف عشيقها.

حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتنطلق عدة مأموريات من مباحث أوسيم بقيادة المقدم مصطفى كمال، رئيس المباحث، بحثًا عن المتهمين الهاربين لإلقاء القبض عليهم.