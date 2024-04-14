الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شاب ينتقم من عمه برصاصتين فى الهرم.. ما السبب؟

طلق ناري
طلق ناري

أطلق شاب الرصاص على عمه انتقامًا منه بسبب رغبته في طرده من منزله في منطقة الهرم، بسبب تسببه الدائم في المشاكل بين أفراد الأسرة، ما أدى إلى إصابة العم برصاصتين في الرأس والصدر، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من أحد المواطنين بوجود مصاب بطلق ناري بشارع مصطفى رشوان بمنطقة الطوابق، فيصل، بسبب خلافات داخل منزل إحدى العائلات.

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على الفور انتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث، وتبين العثورعلى رجل مسن ملقى وسط بركة من الدماء، مصاب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، أطلقهما نجل شقيقه، عاطل، بعد نشوب مشاجرة بينهما، بسبب إقامة الشاب في منزل المجني عليه دون رضاه وإثارة المشاكل وسط الأسرة، فقرر طرده، ما دفع المتهم للشروع في قتله ثم لاذ بالفرار.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وانطلقت عدة مأموريات من مباحث الجيزة للقبض على المتهم. 

الرصاص رصاصتين النجدة الهرم الطوابق فيصل

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