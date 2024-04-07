الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أولوية المرور وراء إطلاق الرصاص على سائق في سوهاج

إطلاق الرصاص
إطلاق الرصاص

تمكنت مباحث سوهاج من ضبط عامل أطلق الرصاص على سائق فأصابه بطلق ناري بفخذه، إثر وقوع مشادة بينهما، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "محمود. م"، 32 سنة، سائق، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر.

وجاء في أقوال المصاب، تعدي "مؤمن. م"، 50 سنة، عامل، عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته إثر نشوب نشادة بينهما بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث سوهاج طلق ناري مشادة الطريق العام أولوية المرور

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