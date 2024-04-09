الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"رمى نفسه".. مفاجأة فى جريمة "قتل عشيق الأخت" ببشتيل

جريدة الدستور

فجرت اعترافات المتهمين بقتل عشيق شقيقتهم في منطقة بشتيل بأوسيم، مفاجآت بعد القبض عليهم، حيث أكدوا أنهم لم يقوموا برميه من الطابق الثامن، بل هو الذي قفز من الشرفة بعد أن قاموا بضربه وتجريده من ملابسه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

وصرح المتهمون "شقيقا الفتاة وقريبها وصديقهم" خلال استجوابهم أمام اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بأنهم علموا من شقيقتهم أنها دخلت في علاقة غير شرعية مع شاب في العشرينات كان يتردد عليها في غياب زوجها، ومارسا الرذيلة عدة مرات، حتى فوجئت به يبتزها بمقاطع فيديو وهدد بها خلال العلاقة، فاتفقت مع أشقائها على استدراجه للانتقام منه وأخذ مقاطع الفيديو التي يهددها بها.

 

 

وأضاف المتهمون أن شقيقتهم اتصلت هاتفيا بعشيقها وطلبت منه الذهاب إليها في المنزل لقضاء سهرة حمراء سويا بعد خروج زوجها للعمل، فاستجاب لها. وعندما دخل إلى الشقة، فوجئ بوجود باقي المتهمين الذين قالوا: "كنا عاملين له كمين"، وحاول العشيق الهرب، إلا أنهم حاصروه وسيطروا عليه لكثرة عددهم، وجردوه من ملابسه تماماً وقيدوا يديه بعدما أجبروه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض.

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من القبض على مرتكبي جريمة في منطقة بشتيل، حيث قاموا برمي عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن في منطقة أوسيم. تم ضبط خمسة متهمين، وهم الأخت التي استدرجت عشيقها، ليتم انتقام شقيقيها وقريبها وصديقهم لشرفهم.

نجحت قوات الشرطة في منطقة أوسيم في القبض على المتهمين الخمسة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

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جريمة بشتيل.. أسرار سقوط جثة عارية من الدور الثامن

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الأخت متورطة.. القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

بشتيل قتل عشيق شقيقتهم اوسيم سهرة حمراء الجيزة

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