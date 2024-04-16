الثلاثاء 16 أبريل 2024
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حوادث

وقعت لوحدها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق العاشر بالطالبية

جثة
جثة

لقيت طالبة مصرعها إثر سقوطها من الطابق العاشر عقب اختلال توازنها بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة 14 سنة وسط بركة من الدماء وبسؤال أسرة المتوفاة أفادوا بسقوطها من الطابق العاشر عقب اختلال توازنها ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع طالبة الطالبية الجيزة النجدة الطابق العاشر

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