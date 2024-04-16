تخصص هيروين.. الحبس سنة لديلر المخدرات فى أبوالنمرس

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم حكمًا يقضي بمعاقبة عنصر إجرامي، بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري في أبوالنمرس بنطاق محافظة الجيزة بالحبس سنة.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على عامل خردة، 23 عامًا، وبحوزته كمية من الهيروين، وفرد خرطوش عقب ورود معلومات تفيد باتجار المتهم في المخدرات.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم ضده وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.