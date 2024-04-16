الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جنايات الجيزة تعاقب عاطلًا بالسجن المؤبد لتعديه على موظف عمومى

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكما يقضي، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، و3 آخرين بالحبس سنة، كما إلزمتهم المحكمة بالمصاريف، وذلك في اتهامهم بالتعدى على موظف عمومي أثناء تأدية عمله.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

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كان قد تبين من التحقيقات أن المتهم ح. ص عاطل، وع. م نجار، وك.خ، خباز، و"ر. ص" قد استعرضوا وآخرون مجهولون بالقوة ولوحوا بالعنف والتعدي على موظف عمومي وأفراد القوة المرافقة له بالجيزة، مستخدمين الأسلحة البيضاء، بقصد ترويعهم وفرض السطوة وتكدير الأمن العام.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين كانوا يخططون لمنعهم تنفيذ أعمالهم وتعطيل تنفيذ القوانين ومقاومة السلطات وتعريض حياتهم للخطر.

الجيزة السجن المؤبد المستشار صلاح محجوب الامن العام تكدير الأمن العام

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