السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لقاتل جاره بسبب تربية كلاب فى العقار

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة فني بشركة بترول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة  في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

كشف  أمر الإحالة قيام المتهم  فني بشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت. م " - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا بصدره قاصد من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم  أحرز سلاحا ناريًا وذخائر  مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

محكمة جنايات جنايات الجيزة السجن المؤبد قتل جاره سبق الإصرار

مواد متعلقة

حبس سائق توك توك قتل مواطنا في المعصرة

خلاف مالى بين عامل وسائق توك توك ينتهى بجريمة قتل فى المعصرة

السجن 15 سنة لربة منزل بتهمة قتل والدتها فى بولاق الدكرور

المؤبد لعاطل قتل شخصًا بسبب خلافات سابقة فى بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

إفطار الأسرة المصرية.. مائدة جامعة لكل أطياف المجتمع

أسطورة ضريح "حبس الوحش" فى الفيوم.. مئات السيدات يتدحرجن أمامه لتحقيق مرادهن

مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

كردون أمني وفريق بحث جنائي لكشف حادث مقتل شخص وإصابة 3 في دشنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب