السجن المؤبد لقاتل جاره بسبب تربية كلاب فى العقار

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة فني بشركة بترول بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في عمارة بالجيزة في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

كشف أمر الإحالة قيام المتهم فني بشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت. م " - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا بصدره قاصد من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحا ناريًا وذخائر مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.