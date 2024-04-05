الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس سائق توك توك قتل مواطنا في المعصرة

حبس
حبس

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، حبس سائق «توك توك»، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل مواطن في المعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كان تبلغ لقسم شرطة المعصرة بستقبالها جثة أحد الأشخاص، وبها إصابات طعنية بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص سائق مركبة "توك توك" بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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