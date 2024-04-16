تعدى على ربة منزل أثناء نومها.. المشدد 3 سنوات لعامل فى الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم معاقبة عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات كما ألزمت المحكمة، المتهم بالمصاريف الجنائية، في اتهامه بالتعدى على ربة منزل أثناء نومها في منطقة الجيزة.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزراع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

يذكر أن المتهم م. ط"24 سنة، عامل خردة، كان قد تعدى على "ح.ب" ربة منزل أثناء نومها في غرفتها بأن تسلل إلى شقتها وكان بحوزته سلاح أبيض وتعدى عليها وأشهر سلاحه حول عنقها ممسكًا يدها عنوة لشل مقاومتها.

وكشفت التحقيقات وأقوال المجنى عليها عن أن المتهم تعدى عليها أثناء نومها بفراشها، حيث إنها فوجئت بدخوله الغرفة مجردًا من ملابسه حاملًا سلاحًا أبيض محاولًا إرغامها على إقامة علاقة آثمة.