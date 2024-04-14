رفع أثار حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى الجيزة

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المحور المركزى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بسيارتين، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.