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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رفع أثار حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى الجيزة

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث تصادم 3 سيارات أعلى المحور المركزى فى محافظة الجيزة ونقلوا إلى المستشفى.

وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى المحور المركزى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من سائق واصطدامه بسيارتين، ونتج عنه إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وحرر محضر بالواقعة ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش لرفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

أشخاص حادث تصادم المحور المركزى محافظة الجيزة الأوناش الحركة المرورية

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