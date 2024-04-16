الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحفظ على جثة مواطن دهسته سيارة فى منطقة الوراق

جثة
جثة

تحفظت أجهزة الأمن على جثة متوفيى في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بعد أن دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في دائرة الوراق بالجيزة.

كان اللواء هشام أبوالنصر مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم ومتوفى في منطقة الوراق شمال المحافظة.

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على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين من المعاينة أنه أثناء عبور المتوفى الطريق، دهسته سيارة تسير بسرعة، وقد ضبطت أجهزة الأمن المتسبب في الحادث، وتم إجراء المعاينات اللازمة ونقل الجثة لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

متوفى النيابة العامة سيارة مدير أمن الجيزة حادث تصادم منطقة الوراق

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