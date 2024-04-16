"لم يرحما صرخاته".. ذئبا أبوالنمرس افترسا جسد صغير فى المنزل المهجور

لعب الشيطان برأسيهما وسيطرت عليهما الشهوة الحرام بعد اعتيادهما مشاهدة الأفلام الإباحية، فقررا البحث عن فريسة ينفذان فيها مخططهما، ويقلدان ما يشاهدانه في تلك الأفلام الفاضحة.

سار الذئبان في الشارع بمدينة أبوالنمرس بحثًا عن فريستهما حتى وقعت أعينهما على طفل من أبناء جارهما فكان اختيارهما وتوجها إليه مستغلين معرفته بهما وصلتهما القريبة بحكم الجيرة، وتمكنا من إقناعه للذهاب معهما في جولة بالمدينة.

سار الصغير وسط الشابين يعتقد أنهما سيحضران له "حاجات حلوة" كما ادعى أحدهما له، وطال سيرهم حتى وصلوا إلى منزل في منطقة نائية من البلدة وأخبراه أنهما سيحضران شيئًا من الداخل وينصرفون سريعًا فاستجاب لهما حتى استدرجاه إلى الداخل، وما إن وطأت قدماه داخل المنزل المهجور حاصره الذئبان فأدرك الطفل الفخ الذي نصب له فتعالت صرخاته وتوسلاته لهما بتركه لكنهما لم يستجيبا له، وكمم أحدهما فمه قبل أن يستوعب ما يحدث له وتولى الآخر تجريده من ملابسه والتهما براءته وتناوبا هتك عرضه واغتصاب جسده الضئيل عدة مرات حتى أصيب بحالة إعياء فتركاه بعد تهديده بعدم إخبار أحد بما حدث.

عاد الطفل بعد التحامل على جسده إلى منزله وما إن شاهد والده حالته وملابسه الملطخة بالأتربة وسأله عما لحق به، انهار الطفل وأخبر أباه بتعرضه للاغتصاب على يد شابين من جيرانه فأسرع الأب مصطحبًا طفله إلى مركز شرطة أبوالنمرس للإبلاغ عن الجريمة البشعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطلين بتهمة استدراج طفل لمنزل مهجور، وهتك عرضه بالقوة بمنطقة أبوالنمرس.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أحد الأشخاص برفقته نجله 8 سنوات يفيد بقيام عاطلين باستدراج نجله والتعدي عليه جنسيًا داخل منزل مهجور بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.