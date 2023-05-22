الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تطلب الخلع: "حلق شعرى عشان رفضت أصبغه أحمر"

جريدة الدستور

قضت محكمة الأسرة بشبرا الخيمة بقبول دعوى خلع أقامتها سيدة ضد زوجها بعدما تعرضت لصدمة عندما حلق زوجها شعر رأسها عقابا لها على رفضها صبغه باللون الأحمر. 

 

 داخل مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية تروي السيدة صدمتها في زوجها وحبيب عمرها الذي جمعتهما قصة حب أشبه بالروايات الرومانسية فهو من تكفل بكل جهاز الشقة حتى ملابسها اشتراها لها وعاشا أكثر من سنة بعد زواجهما في حياة مستقرة هادئة حتى فوجئت بزوجها كأنه شخص آخر لا تعرفه دائم الانشغال في هاتفه المحمول يشاهد فتيات في مشاهد راقصة وخليعة خاصة فتيات التيك توك بمختلف أشكالهن حتى إنه كان يطلب منها مشاهدتها معه حتى تقلدهن وتفعل مثلما يفعلن حتى تنال رضاه قائلا لها: "عايزك تعجبيني زيهم".

وأضافت الزوجة أنه كان يطلب منها شراء ملابس مثل التي ترتديها فتيات التيك توك لكن حالتهما المادية لا تسمح بكل تلك المصاريف فكانت دائما تهتم بمظهرها وتصفيف شعرها ووضع الميكب حتى تحصل على إعجابه إلا أنه كان لا يكتفي بذلك، حتى طلب منها في أحد الأيام أن تقوم بتغيير لون شعرها إلى الأحمر الناري فاندهشت من طلبه ورفضت طلبه بهدوء مبررة أن ذلك اللون لن يليق على وجهها ولون بشرتها وأنها تفضل اللون الأشقر فثار غاضبا وتشاجر معها. 

وعن اليوم الذي حول حياتها إلى جحيم قالت السيدة إنها خلدت إلى النوم لتستيقظ على مفاجأة صادمة عندما وجدت شعرها الذي كان يتخطي طوله آخر ظهرها وقد أصبح قصيرا للغاية مرددة: "جوزي حلق لي شعري بالمقص وأنا نايمة عشان رفضت أصبغه أحمر". 

فور مشاهدتها حالة شعرها انهارت من البكاء وعاتبت زوجها ففوجئت به ينهال عليها بالضرب ويركلها في أنحاء جسدها قائلة: "ضربني علقة موت"، فأسرعت لأسرتها ومن هول من لحق بجسدها من إصابات وحالة شعرها اصطحبوها لقسم الشرطة وحررت محضرا ضد زوجها بالضرب وتم التحقيق معه بالفعل واعترف بما ارتكبه في حقها وأحالته النيابة إلى المحاكمة بتهمة الضرب. 

وعن استمرار زواجهما قررت رفع دعوى خلع للخلاص من زوجها في أسرع وقت خاصة أنه يحاول توسيط بعد الأهل والأقارب في إقناعها بمسامحته والعودة إليه لكنها رفضت كل محاولات الصلح بينهما مؤكدة أنها لن تأمن على نفسها مرة أخرى برفقته خاصة أنها عندما رفضت له طلبا صغيرا دمر أنوثتها وحياتها فقد يصل الأمر إلى كارثة إذا سامحته وعادت له ورفضت في مرة طلبا كبيرا له. 

محكمة الأسرة في شبرا الخيمة بعد تداول القضية في 3 جلسات قررت قبول دعوى الخلع وتطليق الزوجة من زوجها. 

محكمة الاسرة دعوى خلع الدكتورة نهى الجندي المحامية

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