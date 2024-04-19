متحدث الوزراء: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من انخفاض الأسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن القطاع الخاص أوضح أن دورة السلع سوف تنتهى بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": “الأسواق ستشهد مزيد من السلع وفقا للأسعار الجديدة بأسعار الصرف الجديدة”.

وتابع: "أعلنا خلال المؤتمر الصحي أن السلع الأساسية انخفضت بحوالي 27%، أما كافة السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22%"، موضحا: "خلال الفترة المقبلة سنشهد مزيد من انخفاض أسعار السلع".

واختتم: "من المتوقع أن تشهد المحال الصغيرة مزيدا من انخفاض أسعار السلع وستكون هناك متابعة حازمة للأسعار المعلنة"، مضيفا: "أعلنا خلال اجتماع اليوم أن أسعار السلع الغذائية كلها أشرنا إليها والأرقام معلنة السكر نزل 22% والزيت نزل 23%".