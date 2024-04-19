"راحت الدرس ومرجعتش".. لغز اختفاء طالبة ثانوي بمدينة الصف جنوب الجيزة (صور)

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات اختفاء طالبة ثانوي من مدينة الصف جنوب الجيزة بعد خروجها لحضور درس وعدم العودة مرة أخرى للمنزل.

وتغيبت فرح محمد أنس العطار، تبلغ من العمر 14 سنة، مقيمة بقرية الحي مركز الصف محافظة الجيزة، منذ الثلاثاء الماضي الساعة التاسعة صباحًا، خلال ذهابها لتلقي أحد الدروس.

وقالت أسرة فتاة الصف المتغيبة، إنها خرجت لتلقي أحد الدروس بالقرية، ولم تعد منذ ذلك الحين، ولا توجد كاميرات مراقبة في آخر منطقة زارتها لدى تلقيها الدرس، مشيرين إلى استمرار بحثهم عنها لأوقات طويلة وفي كل مكان دون جدوى.

وحررت أسرة فتاة الصف المتغيبة محضرًا بقسم الشرطة، عن تغيب ابنتهم، فيما تبحث الأجهزة الأمنية عن الفتاة وتتبع خط سيرها وتفحص علاقاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الطالبة

الطالبة