سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.26 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"



48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.



سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024