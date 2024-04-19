الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الجمعة في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

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سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 19-4-2024 فى البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

48.26 جنيه للشراء.

48.40 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
48.28 جنيه للشراء.

48.38 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.


سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.50 جنيه للشراء، 48.60 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 48.38 جنيه للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.51 جنيه للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع.

اسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 19-4-2024

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.268348.4066
يورو51.531251.6982
جنيــه أسترليـنى60.190660.3969
دولار كنـدى35.101735.2048
كرون دانمركى6.90716.9279
كرون نرويجى4.38854.4018
كرون ســويدى4.43034.4437
فرنك سويسرى53.106353.2877
100 ين يابانى31.261831.3534
ريـــال سعـــودى12.867112.9046
دينــار كويتى156.5475157.0979
درهم إماراتى13.142113.1805
دولار أســـترالى31.113731.2126
دينــار البحــرين128.0156128.3994
ريـــال عمـــانى125.3722126.0588
ريـــال قطــــرى13.229613.2784
دينـار أردنـى67.983568.3709
يوان صينى6.66856.6882
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